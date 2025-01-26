Altın Fiyatları Yatırımcılar İçin Rotayı Belirliyor

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜYOR, YATIRIMCI YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş yatırımcıları farklı yatırım enstrümanlarına yönlendiriyor. Ekonomist Muhammet Bayram, mevduattan çıkan paranın büyük bir kısmının altına, borsaya ve diğer alternatif yatırım araçlarına kayacağını tahmin ediyor. Özellikle kur korumalı mevduat hesaplarının sınırlanması, bu yön değişimini hızlandırıyor.

ALTIN FİYATLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bayram, ABD Başkanı Donald Trump’ın genişlemeci politikalarının altın fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskını artırdığını belirtiyor. Trump’ın ekonomi politikalarının ülkeleri altın rezervlerini artırmaya teşvik ettiğini ifade eden Bayram, jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu vurguluyor. Uzmanların görüşüne göre, altın yatırımcıları en az enflasyon oranında getiriler sağlayabiliyor. Geçen yıl külçe altının yüzde 20 kazandırdığına dikkat çeken Bayram, 2025 yılında da enflasyon oranına yakın bir getiri beklendiğini dile getiriyor.

YATIRIMCI STRATEJİLERİ VE ÖNERİLER

Bayram, yatırımcıların portföylerinin yüzde 25 ila yüzde 30’unu altına ayırmalarını öneriyor. Ayrıca, fiziki altın yerine fon veya banka hesapları üzerinden yapılan yatırımların riskleri minimize edebileceğini de belirtiyor. Bu şekilde, altın yatırımlarının daha güvenli bir şekilde yönetilmesi mümkün oluyor. Yatırımcılar için 2025, altının güvenli liman olma kapasitesini koruyacağı bir yıl olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, manipülatif hareketlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

ALTIN FİYATLARI (26.01.2025)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat

Gram Altın 3.178,46 3.178,91 0,75 23:59

Ons Altın / TL 98.841,13 98.905,83 0,76 23:59

Ons Altın / USD 2.770,79 2.771,18 0,62 23:59

Çeyrek Altın 5.085,54 5.197,52 0,75 23:59

Yarım Altın 10.139,29 10.395,04 0,75 23:59

Ziynet Altın 20.342,16 20.726,49 0,75 23:59

Cumhuriyet Altını 21.090,00 21.408,00 -0,27 13:00