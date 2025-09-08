Altın Fiyatları Yeni Rekor Kırdı!

NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları, geçen hafta beklenenin altında açıklanan istihdam verisi sonrasında faiz indirimi beklentilerinin çoğalmasıyla birlikte yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu sabah ons altın fiyatları 3 bin 613 dolara çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, dolar/TL kuru ve ons altın fiyatlarının etkisiyle gram altın da 4 bin 794 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Altın fiyatlarının bu hızla artmasının sebepleri üzerinde duruluyor.

ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası, faiz indirimi beklentilerinin artması altın fiyatlarındaki yükselişte önemli bir rol oynadı. Piyasalarda dikkat çeken tarım dışı istihdam verisi ağustosta sadece 22 bin kişi arttı ve bu rakam beklentilerin çok altında kaldı. Piyasa, tarım dışı istihdamın 75 bin kişi artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Ekonominin en büyük olduğu ABD’de bu tür verilerin düşük gelmesi, Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha büyük bir faiz indirimi gerçekleştirme olasılığını artırıyor. Bu da faiz oranları ile ters korelasyon içinde olan altın fiyatlarının artışına yol açıyor.

UDAK DÜRÜMÜ

Analistler, zayıf ABD istihdam verilerinin Fed’in eylüldeki faiz indiriminde 50 baz puana kadar gidebileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor ve bu durumun altın için olumlu bir rüzgar getirdiğine dikkat çekiyor.

ALIM SATIM DURUMU

Saat 10.50 itibarıyla gram altın fiyatları 4 bin 789 liradan işlem görüyor ve bu rakamda yüzde 0,75’lik bir artış yaşanmış durumda. Aynı zamanda ons altın da yüzde 0,64 değer kazanarak 3 bin 609 dolardan satılıyor. 2024 yılını 2 bin 623 dolardan kapatan ons altın, bu yıl şimdiye dek 37,74’lük bir artış gerçekleştirdi. Gram altın fiyatları ise geçen yılı 2 bin 983 liradan kapatarak toplamda yüzde 60,71 oranında bir artış kaydetmiş durumda.