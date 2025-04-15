Altın Fiyatları Yükseldi, Rekor Seviyede!

BORSA İSTANBUL’DA ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün 3 milyon 962 bin lira olarak günü tamamladı. Bugünün sonunda ise standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 978 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 943 bin lira ile en yüksek 4 milyon lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 978 bin lira oldu.

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 609 milyon 62 bin 236,32 lira, işlem miktarı ise 1.922,34 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 7 milyar 814 milyon 129 bin 29,05 lira seviyelerine ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası başı çekti.