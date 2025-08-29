Altın Fiyatları Yükselebilir Mi?

SON DÖNEM GELİŞMELERİN ETKİSİ

Altın fiyatları, son günlerde yaşanan gelişmeler sayesinde yukarı yönlü destek buluyor. Özellikle Fed’in 17 Eylül tarihinde yapacağı toplantıdan gelecek olası faiz indirimleri beklentisi, altın piyasasına güç katıyor. Aynı zamanda, KKM’den çıkan paranın bir miktar altın fiyatlarına yansıması bekleniyor. Eylül ayında gram altın fiyatının 5 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.

EKONOMİST AÇIKLAMALARI

Sözcü TV’ye katılan Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerinin gündeme gelme ihtimali var. Fed’in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim, güvenli limana olan talebi artıracak” dedi. Ayrıca, “Güvenli limanlar içinde altın, gümüş ve platin yükselişiyle diğer yatırım araçları arasından dikkat çekenler olacak” şeklinde ifade etti.

GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Akyıl, “9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükselişe devam edebiliriz” sözleriyle gelecekteki altın fiyatlarının artacağına dikkat çekti. Eylül-Kasım dönemi için, Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenlerin altına destek verebileceğini belirtti. Eylül ayının oldukça dikkat çekici olacağını vurgulayan Akyıl, yurt dışı borsalarda yaşanan anormal yükselmelerin borsalarda düzeltmelere neden olabileceğini ifade etti.

PİYASALARDAKİ RİSKLER

Akyıl, “Bu sırada altın ve gümüş sığınılan liman olabilir. O süreçte yeni bir zirve gelebilir. Ancak piyasalarda kısa vadeli çöküş yaşanırsa bir miktar kısa süreli geri çekilme olabilir” uyarısında bulundu. Mevcut faizlerdeki yumuşamanın yanı sıra, Japonya’nın faiz artırımı ihtimalinin de piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.