Altın Fiyatları Yükselir Mi? Ekonomistler Açıklama Yaptı

ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ DESTEK

Son günlerde altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler, fiyatlarda artışı destekliyor. Özellikle 17 Eylül tarihinde Fed’in yapacağı toplantıda faiz indirimine gidilebileceği yönündeki beklentiler, altın tarafında bir güç oluşturarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor. Ayrıca, KKM’den çıkan paranın altın piyasasına bir miktar yansıması söz konusu. Eylül ayında gram altının 5 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

EKONOMİST DEVRİM AKYIL’IN AÇIKLAMALARI

Sözcü TV’de konuk olan ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatlarına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerini gündeme gelme ihtimali var” ifadelerini kullandı. Faiz indirimleri, güvenli limana olan talebi artırarak altın ve gümüş gibi değerli metallerin yükselişe geçmesine zemin hazırlıyor. Akyıl, “9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükselişe devam edebilir” dedi.

GELECEK GÜNLERDE ALTININ YÜKSELİŞİ

Akyıl, önümüzdeki günlerde Eylül-Kasım arasında yaşanacak gelişmelerin altına destek verebileceğini belirtti. Eylül ayının, yurtdışı borsalarda görülen anormal şişkinlikler nedeniyle ilginç geçeceğini, bu durumun borsa düzeltmesine yol açabileceğini vurguladı. “Bu sırada altın ve gümüş sığınılan liman olabilir. O süreçte yeni bir zirve gelebilir” açıklamasında bulundu.

Ancak piyasalarda kısa süreli bir çöküş yaşanırsa, altın fiyatlarında geçici bir geri çekilmenin olabileceğini de ifade etti. Akyıl, “Şu an faizlerde yumuşama dalgası var. Buna ek olarak, Japonya’nın faizleri yükseltme ihtimali de bulunuyor. Faiz artırımı gelirse piyasalar sert dalgalanmalara maruz kalabilir” dedi.