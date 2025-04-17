Gündem

Altın Fiyatları Yükseliyor! Rekor Kırıyor

altin-fiyatlari-yukseliyor-rekor-kiriyor

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK ARTIYOR

Ticaret savaşlarıyla birlikte, küresel ekonomik ortamda belirsizlik yükseliyor. Bu durum, dünya genelinde riskli varlıkların tamamında düşüşler görülmesine neden oluyor. Artan taleple birlikte, altın fiyatları rekor seviyelere ulaşmayı sürdürüyor.

Altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar olarak kaydediliyor. Sarı metalde, 2025 yılının ilk dört ayında yaşanan artış oranı yüzde 25’i geçti. Altın yatırımcısına sadece bir haftada yüzde 10 kazandırdığı belirtiliyor. İç piyasa koşullarında gram altın ise 4 bin liranın üstüne çıkarak, sabah saatlerinde 4 bin 66 TL seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDAN YÜKSEK GETİRİ

Gram altın tarafında haftalık yükseliş ise yüzde 10’un üzerine çıktı. Altının yılbaşından bu yana sağladığı toplam getiri oranı da yüzde 35’i geçti. Bu durum, yatırımcıların altın alımına yönelmesine neden oluyor ve piyasalardaki belirsizliği bertaraf etmek için altın en güvenilir araç olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Gözler Tcmb Faiz Açıklamasında

Küresel piyasalardaki tarifelere dair gerginlikler devam ederken, yurtiçinde yatırımcılar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyor.
Gündem

Yükseköğretim Kurumları İsim Değişiklikleri Yapıldı

Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yeni düzenlemeler bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeler, enstitü, fakülte ve yüksekokullara yönelik değişiklikleri içeriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.