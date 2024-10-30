Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARI GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları hızla değer kazanmaya devam ediyor. Faiz indirimlerinin yanı sıra Orta Doğu’daki gerginlik ve ABD seçimlerinin yaklaşması altının destekleyici faktörleri arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda altın, oluşan riskleri fiyatlamaya devam ediyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine sürdürmesi, Orta Doğu’daki İsrail-Filistin-Lübnan-İran çatışmaları ve Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri, altın üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu kritik gelişmeler neticesinde güçlenen altın, rekor fiyatlara ulaşmaya devam ediyor.

ONS ALTIN GÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

ONS altın, güne 2774 dolardan başlangıç yapıyor. Gün içinde belirlenen en düşük nokta 2773 dolar, en yüksek nokta ise 2782 dolar olarak kaydedildi. Şu anda ons altın 2778 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN GÜN İÇİNDEKİ FİYATLAR

Gram altın, yeni güne 3056 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük seviyenin 3054 lira, en yüksek seviyenin ise 3066 lira olduğu gözlemlendi. Şu an gram altın 3063 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3142 lira, satış fiyatı ise 3196 lira olarak belirlendi.