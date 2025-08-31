Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN YÜKSELİYOR

Küresel piyasalarda altın yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair verdiği mesajlar, Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını çoğaltıyor.

TİCARİ GERİLİMLER FİYATLARI YUKARI TAŞIDI

Nisan ayından beri karışık bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki etkisi ile küresel ticaret gerilimleri fiyatların yukarı yönde hareketlenmesine katkı sağladı. 1996 yılından bu yana ilk defa, merkez bankalarının rezervlerinde altının payı yüzde 25’e çıkarak, ABD tahvillerinin (yüzde 20) önüne geçti. Bu durum, altının küresel finans sistemindeki “güvenli liman” konumunu daha da güçlendirdi.

Yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, bankacılık devleri yeni tahminlerini paylaşmaya başladı. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve artan enflasyon risklerini göz önünde bulundurarak, 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti. Goldman Sachs ise, temel senaryosunda 2025 sonunda altın fiyatının 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Eğer resesyon gerçekleşirse fiyatlar 3 bin 880 dolara, daha uç senaryolar ise 4 bin 500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bank of America, 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolar seviyesini geçeceğini öngörüyor ve Fed üzerindeki baskıların fiyatları destekleyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, merkez bankalarının devam eden alımları ve jeopolitik risklerin varlığında, altının gelecek dönemde yeni rekor seviyelere ulaşabileceğine işaret ediyor.