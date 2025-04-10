Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Küresel ticarette yaşanan gerginlikler, güvenli liman talebini artırıyor. Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1,5 artış göstererek 3 bin 130 dolardan işlem görüyor. 3 Nisan’da 3 bin 167 dolara çıkarak rekor kıran altının ons fiyatı, bu yıl dikkat çekici bir gelişme yaşadı.

KÜRESEL TİCARETİN ETKİLERİ

ABD ile Çin arasında süregelen gerilim, küresel ticarette önemli tesirler yaratıyor. Çin, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi kararına anında misilleme yaparak yüzde 84 oranında tepki verdi. Trump ise, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti. İki ülke arasındaki tarifeler konusundaki çatışma, ABD’nin verdiği 90 günlük erteleme kararını gölgelemiş durumda. Trump, kendileriyle iletişim kurup misilleme yapmayan 75’ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün boyunca durdurulacağını açıkladı.

Erteleme kararı sonrasında piyasalarda toparlanma belirtileri gözlemleniyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine dikkat kesildi. Bu veriler, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz politikası hakkında önemli ipuçları sağlama potansiyeli taşıyor.

Gram altın, 3 bin 816 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 6 bin 270 lira olarak belirlendi. Bu değerler, yatırımcıların altın piyasasında dikkat ettiği noktalar arasında yer alıyor.