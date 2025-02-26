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Altın Fiyatlarında Dalgalanma ve Satış Baskısı

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ONS ALTINDAKİ DÜŞÜŞ

Ons altın, 3 bin dolara yaklaşmasının ardından %2 oranında bir gerileme göstererek 2938 dolara düştü. Bu düşüş, piyasalarda önemli bir dalgalanmaya neden oldu.

GRAM ALTINDAKİ DEĞİŞİM

Gram altın, 3480 TL seviyesinden geri dönerek şu an 3445 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 3494 TL’den alım ve 3532 TL’den satım olarak belirlendi.

BÜYÜK YATIRIMCILARIN ETKİSİ

Büyük yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle birlikte fiyatlar kısa vadeli olarak baskı altında kalıyor. Bu durum, altın piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.

ÖNEMLİ

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Moriwaki: Türkiye İçin Kritik Deprem Uyarısı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'nde olası 7 büyüklüğünde bir depremin Türkiye'yi etkileyebileceğini, özellikle İstanbul ve dört bölge için alarm durumu olduğunu belirtti.

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