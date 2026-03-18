Altın Fiyatlarında Fed Kararına Odaklanıldı

Bugün açıklanacak olan merkez bankası faiz kararı öncesi altın piyasası durağanlığını sürdürüyor. Altının gram fiyatı 7 bin 090 ile 7 bin 120 lira arasında dar bir aralıkta seyrediyor. Ons altın ise 5 bin dolar seviyesinin altına düşerek 4.992 dolara kadar geriledi. Çeyrek altın 11.641 TL’den işlem görürken, tam altın fiyatı da saat 11.00 itibarıyla 47.514 lira civarında bulunuyor. Merkezi otoritenin açıklayacağı kararın ardından, altın fiyatları ya yükselecek ya da biraz daha düşerek alım fırsatları sunacak. Piyasalardaki beklentiler, faizin yükselip yükselemeyeceğine dair çeşitli yorumları beraberinde getiriyor.

ALTINDA SİNYAL GELDİ

Altın analisti İslam Memiş, merkez bankasının faiz kararının altın fiyatları üzerindeki olası etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “Ons altın tarafında 5 bin dolar altına sarkmalar gördük. Bu durum altının bize bir sinyal verdiğini gösteriyor. Piyasalarda, merkez bankasının faiz kararına odaklanmış bir atmosfer mevcut. Altın, sıkıştığı dar bant aralığında bu kararı bekliyor. Eğer merkez bankası tarafından faiz indirimi gerçekleştirilirse altın yükselebilir, ancak faiz artırımı olursa ya da karar pas geçilirse 4.800 dolara kadar gerileme yaşayacağı şeklinde bir mesaj verdi.” ifadeleri ile durumu özetledi.

ALTIN ALIM FIRSATI VERİYOR

Uzman Memiş, altının dar bant aralığında kalmasına rağmen düşüşlerin kalıcı olmayacağı yönünde sözler sarf etti. “5 bin dolar seviyesinin altı, kısa vadeli yatırımcılar için kesinlikle alım fırsatı sunuyor. 5.800 ile 6.000 dolar arası hedefimiz devam ettiği için her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.” dedi. Ayrıca, bu yılın yarısına kadar hedeflerinin 5.800-6.000 dolar seviyesinde olduğunu kaydetti. “Şu anda ons altın ucuz görünüyor. 5 bin dolar altına, 4.800 dolara kadar sarkarsak bunu ucuz olarak değerlendirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuşarak, piyasa dinamiklerine dair görüşlerini paylaştı.