Altın Fiyatlarında Güncel Gelişmeler ve Beklentiler

GRAM ALTIN VE DÖVİZ ETKİSİ

Gram altın, ons/dolar fiyatlamasının yanı sıra dolar/TL kurundaki artışla birlikte rekor seviyelere ulaşarak sürekli yükselmeye devam ediyor. Ancak hafta başında bu rekor seviyesinden geri çekilmeye başlayan altın fiyatları, yatırımcılar arasında panik yarattı. “Peki altındaki düşüş devam edecek mi? Altın almak için en uygun tarih ne?” soruları gündeme geliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Şu anda gram altın 3.414 TL, çeyrek altın ise 5.582,32 TL’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2.913,58 dolar seviyelerinde seyrediyor. Pazartesi günü 3.459,75 TL’den işlem gören gram altın, bir gün içinde 40 lira değer kaybederek düşüş yaşadı.

ALTINDA DENGE NE ZAMAN KURULACAK?

Mart ayına girmemize rağmen altın piyasalarında beklenen teknik düzeltmeler henüz başlamadı. Uzmanlar, ons altının 2.770-2.720 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bu düşüşün bir alım fırsatı olabileceğine dikkat edilerek, yatırımcılar için tarih öneriliyor.

TEKNİK DÜZELTME YAKLAŞIYOR MU?

Piyasalarda ons altın için kısa vadeli düşüş sinyalleri görülüyor. Uzmanlara göre, ons altının 2.900 dolar seviyesinin altına inmesi ve 2.800 dolar bandına kadar sarkması ihtimali mevcut. Bu durumun, gram altın fiyatlarına da yansıyacağı düşünülüyor. Gram altının 3.500 lira seviyesinin altına inmesiyle birlikte 3.400 lira bandına çekilmesi muhtemel. Mart ayı boyunca düşüş trendinin devam etme ihtimali ise yüksek.

ALTIN ALIMI İÇİN FIRSAT SUNUYOR MU?

Küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Uzmanlar, kısa vadeli düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatları yaratabileceğini belirtiyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi sürerken, zaman zaman piyasalarda düzeltme hareketleri kaçınılmaz olabilir. Ev veya araç alımı gibi nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için mevcut fiyat düşüşleri avantaj yaratabilir. Ancak, altın piyasasında sürekli yükseliş olmayacağı ve geri çekilmelerin yaşanabileceği dikkate alınmalı.

GRAM ALTIN 3.400 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Son günlerde agresif yükselişlerin duraklama dönemine girdiği gözlemleniyor. Son iki günde yaşanan 75 liralık değer kaybı, altın fiyatlarının dinlenme sürecine girdiğini gösteriyor. Serbest piyasada 3.575 lira seviyesinden satılan gram altın, şu an 3.500 liranın altına geriledi. Uzmanlar, trendin devam etmesi halinde 3.400 lira seviyesinin altının da görebileceğini ifade ediyor. Mart ayı, altın yatırımcıları için kritik bir dönem olmaya devam ediyor ve fiyat hareketleri dikkatlice izlenmeli.