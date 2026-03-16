Altın Fiyatlarında Hızlı Değişimler Yaşanıyor

Batı Asya’daki savaş geriliminin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmalar, altın fiyatlarında da hızlı değişimlere sebep oluyor. Finans analisti İslam Memiş, son dönemdeki düşüşlerin yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu ifade ederek piyasalarda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

ALTINDAKİ OYNANAKLIK ARTAVİYOR

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında artan savaş gerilimi, uluslararası piyasalardaki oynaklığı artırmış durumda. İlk çatışma günlerinde güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artması sonucu gram altın fiyatı 7.660 liraya kadar yükseldi. Ancak sonrasında yüzde 5’in üzerinde bir değer kaybı yaşayan gram altın, 7.250 lira seviyelerine gerileme gösterdi. Benzer fiyat hareketleri ons altın üzerinde de hissedildi; haftaya 5.180 dolardan başlayan ons altın, kısa süre içerisinde 5.100 doların altına düştü ve bu durum yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı.

ALIM FIRSATINA DİKKAT

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, altındaki düşüşün panik yaratmadığına dikkat çekti. Dolar endeksinin 100 seviyelerini test etmesinin altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşturduğunu belirten Memiş, gram altın için kritik destek seviyesine vurgu yaptı.