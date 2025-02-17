Altın Fiyatlarında Sert Hareketler Görüldü

ALTIN PİYASASINDA SERT HAREKETLER

Cuma günü gram altın 3 bin 423 TL seviyesini görerek rekor kırdı. Ancak sonrasında hızlı bir geri çekilme gerçekleşti. Ekonomist Hikmet Baydar, bu durumla ilgili olarak “ABD enflasyon verileri beklenenden yüksek geldi ve bu durum faiz indirim beklentilerini azalttı. Altın yatırımcıları bu gelişmeyle birlikte satışa yöneldi.” açıklamasını yaptı.

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI ÖNE ÇIKIYOR

Altına alternatif yatırım arayışındaki yatırımcılar için altın ve emtia fonları dikkat çekiyor. Yılbaşından itibaren altın fonları yüzde 15 kazandırdı. Aynı şekilde, emtia fonları da altın fiyatlarındaki artıştan olumlu etkilenerek yükselişe geçti.

KADEMELİ ALIM STRATEJİSİ MANTIKLI MI?

Piyasalardaki dalgalı hareketler, yatırımcıların tedirgin olmasına neden oluyor. Uzmanlar, kademeli alım stratejisini benimsemeyi öneriyor. Hikmet Baydar, altın alımında acele edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri altın talebini artırdı. Ancak piyasa halen dengelenme sürecinde. Kademeli alım yapmak mantıklı bir seçenek olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEFLER

📌 Ons altında 2775 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor.

📌 Gram altında ise 3254 TL seviyesi kritik bir destek noktası olarak değerlendiriliyor.

📌 Yeni zirve için ons altının yeniden yükselişe geçmesi gerekiyor.