Altın Fiyatlarında Sınırlı Düşüş Eğilimi Başladı

Altın fiyatlarında sınırlı gerileme

Altın fiyatları, yeni güne hafif bir düşüşle merhaba dedi. Dün, ons fiyatındaki artış ile değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,1 artışla 6 bin 827 liradan kapattı. Bugün ise düşüş eğiliminin belirginleştiği görülüyor. Saat 09.40 itibarıyla gram altın, bir önceki kapanışa nazaran yüzde 0,1 azalışla 6 bin 823 lira seviyesinde işlem görmekte.

Düşüş Devam Ediyor

Aynı dakikalarda çeyrek altının fiyatı 11 bin 320 lira, Cumhuriyet altınının ise 45 bin 743 lira olduğu gözlemleniyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da düşüş gösterdi. Ons altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 gerileyerek 4 bin 751 dolar seviyesine indi.

Ekonomik Gelişmelerin Etkisi

Piyasalarda, küresel ekonomik gelişmeler ile dolar endeksindeki dalgalanmaların altın fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği ifade ediliyor.