Altın Fiyatlarında Tahminler Artıyor!

KÜRESEL PİYASALARDA ALTINDA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altın, yönünü yukarıya çevirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair verdiği mesajlar, Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.

TİCARİ GERİLİM VE ALTIN FİYATLARI

Nisan ayından beri dalgalı bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine kadar ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskılarına ek olarak, küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine katkı sağladı. Son yıllarda, 1996’dan bu yana ilk kez merkez bankalarının rezervlerindeki altının payı yüzde 25 seviyesine çıkarak, ABD tahvillerini yüzde 20 geride bıraktı. Bu durum, altının küresel finans sistemindeki “güvenli liman” konumunu daha da güçlendirdi.

BANKACILIK DEVLERİNDEN ALTIN TAHMİNLERİ

Yaşanan bu gelişmeler, altın fiyatlarını desteklerken, bankacılık devleri de altın tahminlerini gözden geçirdi. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve enflasyon risklerini göz önünde bulundurarak, 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti. Goldman Sachs ise, 2025 sonunda 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar beklentisinde. Resesyon durumunda fiyatların 3 bin 880 dolara yükselebileceği, daha aşırı senaryolarda ise 4 bin 500 dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. Bank of America da, 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolar seviyesine çıkacağını öngörüyor ve Fed üzerindeki siyasi baskılar ile belirsizliklerin fiyatları destekleyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, merkez bankalarının alımlarının devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi durumunda altının yeni rekor seviyelere erişebileceği üzerinde duruyor.