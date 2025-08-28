Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yeni Rekor

altin-fiyatlarinda-yeni-rekor

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın piyasasında gözlemlenen yükseliş dikkatleri üzerine topluyor. Gram altın fiyatı gün içinde 4 bin 497 TL’ye çıkarak tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda da ons altın fiyatı artış gösterdi. Gün içerisinde yüzde 0,3’lük bir artışla 3 bin 400 dolar eşiğini aşarak 3 bin 406 dolara çıktı ve 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 28 Ağustos 2025 tarihli altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.494,1380
Satış: 4.494,5600

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.400,73
Satış: 3.401,43

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.190,6200
Satış: 7.348,6100

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.762,4800
Satış: 29.304,5300

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.149,00
Satış: 29.318,00

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.332,99
Satış: 14.693,99

ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.755,83
Satış: 29.298,10

ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.629,16
Satış: 30.368,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.451,29
Satış: 3.425,36

