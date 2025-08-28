Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Geldi

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın piyasasında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da değer kazanıyor. Gün içinde yüzde 0,3 artışla 3 bin 400 dolar eşiğini aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan beri gördüğü en yüksek değere ulaştı. İşte 28 Ağustos 2025 için altın fiyatları.
gram altın fiyatı
Alış: 4.494,14
Satış: 4.494,56
altın/ons dolar fiyatı
Alış: 3.400,73
Satış: 3.401,43
çeyrek altın fiyatı
Alış: 7.190,62
Satış: 7.348,61
cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 28.762,48
Satış: 29.304,53
tam altın fiyatı
Alış: 29.149,00
Satış: 29.318,00
yarım altın fiyatı
Alış: 14.332,99
Satış: 14.693,99
ziynet altını fiyatı
Alış: 28.755,83
Satış: 29.298,10
ata altın fiyatı
Alış: 29.629,16
Satış: 30.368,77
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.451,29
Satış: 3.425,36