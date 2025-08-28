Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Geldi

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın piyasasında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da değer kazanıyor. Gün içinde yüzde 0,3 artışla 3 bin 400 dolar eşiğini aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan beri gördüğü en yüksek değere ulaştı. İşte 28 Ağustos 2025 için altın fiyatları.

gram altın fiyatı

Alış: 4.494,14

Satış: 4.494,56

altın/ons dolar fiyatı

Alış: 3.400,73

Satış: 3.401,43

çeyrek altın fiyatı

Alış: 7.190,62

Satış: 7.348,61

cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 28.762,48

Satış: 29.304,53

tam altın fiyatı

Alış: 29.149,00

Satış: 29.318,00

yarım altın fiyatı

Alış: 14.332,99

Satış: 14.693,99

ziynet altını fiyatı

Alış: 28.755,83

Satış: 29.298,10

ata altın fiyatı

Alış: 29.629,16

Satış: 30.368,77

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.451,29

Satış: 3.425,36