Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Geldi

altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-geldi

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın piyasasında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da değer kazanıyor. Gün içinde yüzde 0,3 artışla 3 bin 400 dolar eşiğini aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan beri gördüğü en yüksek değere ulaştı. İşte 28 Ağustos 2025 için altın fiyatları.

gram altın fiyatı

Alış: 4.494,14
Satış: 4.494,56

altın/ons dolar fiyatı

Alış: 3.400,73
Satış: 3.401,43

çeyrek altın fiyatı

Alış: 7.190,62
Satış: 7.348,61

cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 28.762,48
Satış: 29.304,53

tam altın fiyatı

Alış: 29.149,00
Satış: 29.318,00

yarım altın fiyatı

Alış: 14.332,99
Satış: 14.693,99

ziynet altını fiyatı

Alış: 28.755,83
Satış: 29.298,10

ata altın fiyatı

Alış: 29.629,16
Satış: 30.368,77

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.451,29
Satış: 3.425,36

ÖNEMLİ

Dünya

Gazze’de Açlık Artıyor

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 62 bin 966'ya ulaştı, Dünya Gıda Programı açlık krizinin boyutuna dikkat çekti.
Gündem

İstanbul’da İki Genç Öldü: İlaç Bulundu

İstanbul Tuzla'da bir araçta baygın durumda bulunan iki genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Araçta uyuşturucu etkisi olabileceği düşünülen ilaç tespit edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.