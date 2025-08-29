Altın Fiyatlarından Fırsatları Kaçırmayın!

ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI

Altın fiyatları ile ilgili merak edenler için günün ilk verileri belirlendi. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan gram altının fiyatı 4 bin 513 lira seviyesinde yer alıyor. Çeyrek altın 7 bin 390 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 450 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamış olup, yüzde 0,2 azalarak 3 bin 412 dolara geriledi.

YATIRIM ARACI OLARAK ALTININ YÜKSELEN DEĞERİ

Son yıllarda altın, düğünlerde takı olmanın ötesinde, yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, vatandaşların daha çok gram altın, çeyrek altın ve tam altına yöneldiğini vurguluyor. Bu bağlamda, en fazla tercih edilenlerden biri de Reşat 5’i bir yerde altın. Fiyatı 150-155 bin lira arasında değişen bu model, yatırım ve takı olarak değerlendiriliyor.

GELİŞMİŞ TAHMİNLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

6 bin lira tahmininde bulunan İslam Memiş, 2026’nın ilk yarısında gram altının 6 bin lirayı görmesini bekliyor. Bu bağlamda, mevcut fiyatların gelecekte hâlâ bir “fırsat” olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, altın uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Hem merkez bankalarının rezervlerinde hem de bireylerin birikimlerinde güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor.