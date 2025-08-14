Altın İthalatı Dip Noktada

ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Haziran ayında 9 bin 334 kg seviyesinde olan altın ithalatı, Temmuz ayında yüzde 53,5’lik düşüşle 4 bin 343 kg’a geriledi. Bu rakam, 2023 yılı içinde Nisan ayında kaydedilen 2 bin 883 kg ithalattan sonraki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk yedi ayında toplamda 72 bin 93 kg altın ithalatı yapıldı.

GÜMÜŞ İTHALATINDA ARTIŞ YAŞANDI

Temmuz ayında gümüş ithalatında ise dikkate değer bir artış gözlemlendi. Haziran ayında 8 bin 335 kg olan gümüş ithalatı, Temmuz ayında 48 bin 660 kg’a ulaştı. Yılın ilk yedi ayında toplam gümüş ithalatı ise 302 bin 145 kg seviyesine ulaştı.