Altın İthalatı En Düşük Seviyede

BORSA İSTANBUL’DA ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Haziran ayında 9 bin 334 kg olan altın ithalatı, Temmuz ayında yüzde 53,5 düşüşle 4 bin 343 kg’a geriledi. Bu rakam, 2023 yılı Nisan ayındaki 2 bin 883 kg ithalattan sonra görülen en düşük seviyeyi temsil ediyor. Yılın ilk 7 ayında ise toplam altın ithalatı 72 bin 93 kg seviyesine ulaşıyor.

GÜMÜŞ İTHALATINDA ARTIRMA GÖRÜLDÜ

Aynı dönemde, gümüş ithalatında önemli bir artış gözlemlendi. Haziran ayında 8 bin 335 kg olan gümüş ithalatı, Temmuz ayında 48 bin 660 kg’a yükseldi. Yılın ilk 7 aylık döneminde gümüş ithalatı toplamda 302 bin 145 kg seviyesine geliyor.

