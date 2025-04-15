Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 978

STANDART ALTIN FİYATINDA YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün 3 milyon 962 bin liradan kapanmıştı. Bugünün sonunda ise, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 978 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında gün içinde en düşük fiyat 3 milyon 943 bin lira, en yüksek fiyat ise 4 milyon lira olarak kaydedildi. Günün sonunda fiyat, yüzde 0,4 artış göstererek 3 milyon 978 bin liraya yükseldi.

İŞLEM HACMİ DETAYLARI

KMKTP’de gerçekleştirilen altın işlemlerinin toplam hacmi 7 milyar 609 milyon 62 bin 236,32 lira olarak belirlendi. İşlem miktarı ise 1.922,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 7 milyar 814 milyon 129 bin 29,05 lira olarak gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en yüksek işlem hacmine sahip olan kurumlar arasında Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.