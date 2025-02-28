Altın Piyasasında Şimdi Almak Mı Mantıklı?

ALTIN FİYATLARINDA YÖN DEĞİŞİMİ

Altın piyasası rekor seviyelerin ardından yönünü değiştiriyor. Uzmanlar, yatırımcıları Mart ayında yaşanabilecek sert düşüşler konusunda uyarıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “ons altının 2800 dolara kadar gerileyebileceğini” belirtiyor. Bu durumda, şimdi altın almak mı yoksa satmak mı daha mantıklı? İşte piyasaların seyrini etkileyen unsurlar ve uzman tahminleri.

HIZLI YÜKSELİŞTEN DÜZELTME HAREKETİNE

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, yerini gerilemelere bırakıyor. Uzmanlar, Mart ayında altın piyasasında sert bir düzeltme hareketinin yaşanabileceğini öngörüyor. Gram altın ve ons altın yatırımcıları, fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini merakla gözlemliyor. İslam Memiş, piyasalarda “kısa vadeli baskılanma sürecinin başlayabileceğini” ifade ediyor.

Kripto paralara yönelim artarken, bu durum altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabiliyor. Şu an ons altın 2940 dolar seviyelerinde bulunuyor. Eğer 3000 dolar psikolojik direnci kırılırsa, sert bir geri çekilme gerçekleşebilir. Teknik analizler, 2800 dolar seviyelerine kadar bir düşüş olasılığının mevcut olduğunu gösteriyor.