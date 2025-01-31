Altın Rekor Seviyeye Yükseldi

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIS

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya gümrük vergisi koyma tehditlerini yinelemesiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi sonucunda rekor seviyelere ulaştı. Külçe altın fiyatları, Perşembe günü yüzde 1,3 oranında artarak, Ekim ayında belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesini geçtikten sonra yüzde 0,2 daha yükselerek ons başına 2.799,65 dolara çıktı. Bu artış, Trump’ın 1 Şubat’ta Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara yüzde 25 vergi koyacağını tekrar etmesinin ardından gerçekleşti. Trump ayrıca, Çin’e karşı da gümrük vergileriyle tehditte bulundu.

Altın, arka arkaya beş haftadır yükseliş gösteriyor. Kıymetli metal, Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin ekonomik büyümeyi etkileyebilecek ticaret savaşları korkularını artırmasıyla güvenli liman talebinden faydalandı. Ek olarak, vergi indirimleri ve göç politikaları üzerindeki değişiklik önerilerinin ABD maliyesini olumsuz etkileyip enflasyonu yeniden artırabileceği yönünde endişeler de altının değer kazanmasını destekliyor.

FED’İN BEKLENTİLERİ VE ENFLASYON GÖSTERGELERİ

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü ABD merkez bankasının yeni yönetimin politikalarının muhtemel etkileri konusunda “bekle ve gör” modunda olduklarını duyurdu. Fed’in Açık Piyasa Komitesi bu hafta faiz oranlarını beklenildiği üzere değiştirmedi ve daha düşük enflasyona doğru ilerlemenin sabırlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. Yatırımcılar, ayrıca Fed’in gözde enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları endeksine odaklanacak. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre, enflasyonun küçük bir hızlanma göstermesi bekleniyor.