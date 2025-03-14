Altın Rekor Tazeledi, Dolar Zirvede

ALTIN FİYATLARINDAKİ REKORLAR DEVAM EDİYOR

Güvenli liman olarak bilinen altın, jeopolitik risklerin artması, belirsizliklerin çoğalması ve ABD’nin yeni gümrük vergisi politikasının muhtemel sonuçlarına dair kaygıların etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,17’lik bir artışla 2.993,94 dolara ulaşarak yeni bir zirve yaptı. Bu durumda değerli metalin ons fiyatı 3.000 dolara yaklaşmış oldu. Yeni yılın ilk gününde 2.620 dolardan işlem görmeye başlayan altın, yıl başından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanarak, bu yıl içerisinde 13 kez rekor yenileyerek dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 artış gösteren altının ons fiyatı, bu yıl da yüzde 17’lik bir artış sergiledi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikası, altın piyasasında fiyatları etkileyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Ons altındaki gelişmeler sonrası, Türkiye’de gram altının fiyatı da yeni güne rekorla başladı ve gram altın 3.536 liradan işlem görüyor.

DOLAR KURUNDA TARİHİ ZİRVE

Uzun süredir durağan olan dolar kuru, bugün 36,8078 liraya ulaşarak tarihi yüksek seviyesine çıktı. Altın fiyatlarında yaşanan rekorlar, dolarda da yükselişe neden oluyor. Dolar, yurt içi piyasalarda henüz kapalıyken 36,8078 liraya kadar çıkarak tarihi zirveye ulaşmış oldu. Gün içerisinde dolarda en düşük değer 36,6072 lirayı gördü.

EURO VE STERLİN KURLARINDA SON DURUM

Euro, 39,8146 liradan işlem görürken, Euro/dolar paritesi 1,08440 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin ise 47,5159 liradan alıcı buluyor.