Altın Rezervlerinde Artış: Türkiye İlk 10’da

MERKEZ BANKALARININ ALTIN REZERVLERİ ARTIYOR

Merkez bankaları, altın rezervlerini artırma konusunda dikkat çeken bir trend gösteriyor. Dünya Altın Konseyi’nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, bu bağlamda Türkiye de öne çıkan ülkelerden biri oldu. ABD 8 bin 133 ton altın rezervi ile listenin en üstünde yer alırken, Türkiye 595 ton 37 kilogramlık rezervi ile 10. sırada bulunuyor.

TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA

2013 ile 2023 yılları arasında, merkez bankalarının altın alımları incelendiğinde, Rusya 1.298 ton alım ile ilk sırayı alıyor. Çin ise 1.181 ton ile onu takip ediyor. Türkiye, gerçekleştirilen 424 ton altın alımı ile üçüncü sıraya yükseliyor. Türkiye’nin ardından gelen ülkeler arasında 256 ton ile Polonya ve 246 ton ile Hindistan yer alıyor. Diğer önemli alıcı ülkeler arasında ise Özbekistan 154 ton, Kazakistan 151 ton, Singapur 103 ton, Irak 100 ton ve Tayland 92 ton ile dikkat çekiyor.