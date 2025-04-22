Altın Tarihi Zirveye Ulaştı!

Altın, dolardaki zayıflık, Trump’ın Federal Rezerv’e yönelik eleştirileri ve küresel ticaret savaşı hakkında duyulan endişelerle güvenli liman talebinin artması sonucu yeni bir zirveye ulaştı.

Trump’ın Müdahale Tehditleri Piyasaları Etkiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma niyetinde olduğunu dile getirdi ve faiz oranlarının indirilmesi gerektiğini savundu. Bu duruma yanıt olarak Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, para politikasının bağımsızlığının zedelenmesine yönelik uyarılarda bulundu.

Altın, Tarihi Zirveye Ulaşıyor!

Altın, Pazartesi günü yüzde 2,9 oranında artış gösterdikten sonra, Salı günü ilk kez ons başına 3.435 doların üstüne çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Bu artış, dolardaki değer kaybının 2023 sonlarından bu yana en düşük seviyeye inmesiyle meydana geldi.

Kritik Uyarılar: Altın, Güvenli Liman Olmaya Devam Ediyor

Oversea-Chinese Banking Stratejisti Christopher Wong, Powell’ın görevden alınmasının ABD para politikasının siyasi bir hale gelme riskini artırabileceğini ve dolara olan güvenin azalmasına yol açabileceğini belirtti. Bu durum, yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelimini hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Küresel Ekonomik Belirsizlikler Altına Desteğini Sürdürüyor

Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar art arda 12. haftadır yükseliş gösteriyor. Bunun yanında, merkez bankalarının rezervlerine altın eklemeleri, küresel altın talebine destek sağlıyor.

IMF Raporu: Küresel Yavaşlama Endişeleri Yeniden Gündemde

Çin, ABD ile çıkarlarına zarar verecek anlaşmalara karşı olduğunu yineledi. Bu hafta açıklanacak olan IMF’nin güncellenmiş ekonomik tahminleri, küresel yavaşlama endişelerini artırabilir.

Altın 4.000 Dolara Ulaşabilir mi?

Goldman Sachs, 2025 yılının ortalarında altının 4.000 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu. Spot altın, Salı günü erken Asya işlemlerinde yüzde 0,4 oranında artışla 3.436,01 dolara yükseldi.