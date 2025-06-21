Altın Ve Dolar Sahipleri İlgilendiriyor

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI VE PİYASALARA ETKİLERİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği gece yarısı hava saldırısı, sadece bölgeyi değil, aynı zamanda para piyasalarının seyrini de değiştirdi. Savaş beklentileri ile birlikte altın ve döviz kurlarında ani yükselişler görülüyor. Ekonomist ve finans yorumcusu Hatice Kolçak, altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

HAREKETLİLİK VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Hatice Kolçak’a göre, bölgede yaşananlar daha başlangıç aşamasında. Altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde çok daha yüksek artışların yaşanması muhtemel. Saldırının hemen sonrasında talep artışı ile birlikte ons altın 3.444 dolar seviyesine ulaştı. Kolçak, 3.444 doların kritik direnç noktasını oluşturduğunu belirterek, “Eğer ons 3.500 doların üzerinde kapanış yaparsa yeni rekorlar kaçınılmaz olur” diye ifade etti.