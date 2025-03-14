Altın ve Dolar Tarihi Zirvede

ALTIN FİYATLARI REKOR TAZELEDİ

‘Güvenli liman’ olarak kabul edilen altın, artan jeopolitik riskler ve ABD’nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçları nedeniyle rekorlar kırmayı sürdürüyor. Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,17’lik artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Böylece değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaşmış oldu. Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yıl başından itibaren yaklaşık 373 dolar değer kazanmışken, bu yıl 13 defa rekor tazeledi. Geçen yıl altının ons fiyatı yüzde 27 yükseldi; bu yıl ise yüzde 17 artış gösterdi.

GRAM ALTINDA YENİ BİR REKOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifesi politikası, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri durumunda. Ons altındaki gelişmelerin ardından Türkiye’de gram altın fiyatı da yeni güne rekorla girdi. Altının gram fiyatı 3 bin 536 lira seviyesine ulaşarak bu alanda yeni bir rekor kırdı.

DOLAR YÜKSELİYOR

Bir süredir durağan seyrini sürdüren Dolar kuru, 36.8078 liraya yükselerek tarihi bir seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarındaki rekor ile birlikte dolarda da artış gözlemleniyor. Dolar, yurt içi piyasalar henüz kapalıyken 36.8078 liraya kadar çıkmış durumda. Dolar gün içerisinde en düşük 36.6072 lira seviyesini gördü.

EURO VE STERLİN KURLARI

Euro, 39.8146 lira seviyesinden işlem görmekteyken Euro/dolar paritesi ise 1.08440 olarak kaydediliyor. Öte yandan sterlin kuru 47.5159 liradan alıcı buluyor.