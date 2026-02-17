Altın Ve Gümüş Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Altın, ons başına 4 bin 888 dolara düşerek, önemli piyasalardaki yerel resmi tatiller sebebiyle düşük işlem hacimlerinden dolayı art arda ikinci seansında kayıp yaşadı. Çin ve Asya’nın birçok ülkesi, Pazartesi günkü ABD tatilinin ardından Ay Yeni Yılı nedeniyle kapalı kaldı. Öte yandan, geçen Cuma günü açıklanan beklenenden düşük ABD enflasyon verileri, Federal Rezerv’in 2023 içerisinde daha fazla parasal gevşeme yapacağına dair beklentileri artırdı. Yatırımcılar, şuan iki faiz indirimini biraz aşan bir fiyatlama yapıyor ve Temmuz ayı, bu sürecin potansiyel bir başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Yatırımcılar, politika görünümüne ilişkin net bir yönlendirme almak amacıyla Fed’in toplantı tutanaklarını, ABD GSYİH’sının ön tahminini ve PCE enflasyon verilerini beklemeye başladı. Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD-İran nükleer müzakerelerinin, artan gerilimler eşliğinde bugün yeniden başlaması beklenirken, Rusya-Ukrayna ihtilafları çerçevesinde müzakerelerin de sürmesi planlanıyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

ONS altın, güne 4 bin 992 dolardan açılış yaptı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 888 doları gören değerli metal, en yüksek 5 bin dolara kadar yükseldi. Şu an itibarıyla 4 bin 900 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 7 bin 16 liradan başlarken, gün içinde en düşük 6 bin 872 lira, en yüksek 7 bin 29 lira seviyesine ulaştı. Şu anda 6 bin 886 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Gümüş, yüzde 4’ün üzerinde bir düşüş yaşayarak ons başına 74 doların altına gerileyerek son üç haftalık düşüş trendini sürdürüyor. Asya’nın diğer bölgelerindeki piyasa tatilleri nedeniyle likiditenin düşük kalması dikkat çekiyor. Özellikle Çinli yatırımcılar, Ocak ayında değerli metallerde spekülatif bir yükseliş yaratmıştı; ardından yaşanan dramatik geri dönüş, yetkililerin piyasadaki riskleri azaltmaya yönelik çeşitli önlemler almasına sebep oldu.

ONS GÜMÜŞTE DÜZEN DEĞİŞİYOR

Ocak ayı sonlarında 120 dolarlık rekor seviyeye ulaşan gümüş, içerideki kaldıraçlı pozisyonların kapatılması ve yatırımcıların kayıplarını telafi etmek amacıyla tasfiye gerçekleştirmesiyle birlikte bu ayın başlarında yaklaşık 64 dolara kadar düştü. ABD piyasalarının tekrar açılmasıyla birlikte, yatırımcılar Fed’in son tutanaklarını ve para politikası yönelimlerini dikkatle izliyor. Cuma günü açıklanan düşük enflasyon verileri, gümüşün yaklaşık yüzde 3 oranında toparlanmasına neden olmuştu. Şu an piyasalar, Temmuz ayı için bir faiz indirimi ve Haziran ayında daha erken bir hamle olasılığını fiyatlıyor.

ONS GÜMÜŞ FİYATLARI

ONS gümüş, güne 76,72 dolardan başladı. Gün içinde 73,05 dolara kadar gerileyen gümüş, en yüksek 76,90 doları gördü ve şu an 73,21 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş ise 107,6 liradan başlangıç yaparak, en düşük 102,5 lira ve en yüksek 107,9 lira seviyelerine ulaştı. Şu anda 102,7 liradan alıcı buluyor.