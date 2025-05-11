Altın Yatırım Aracı, Kazanç Sağladı

ALTININ YATIRIM GETİRİSİ ARTMIŞ DURUMDA

Bugün yapılan açıklamaya göre, külçe altın son 24 ayda en fazla getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Altının ons fiyatı, haftalık olarak yüzde 2,58 artışla 3 bin 325 dolara ulaştı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları şu şekilde belirlendi: Gram altın 4 bin 143 lira, çeyrek altın 7 bin 25 lira, cumhuriyet altını 28 bin 625 lira, tam altın 28 bin 103 lira ve yarım altın 14 bin 51 lira olarak işlem görüyor.

HAFTANIN BAŞINA GÖRE YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Gram ve ons altın haftanın kapanışına göre sınırlı bir düşüş gösterse de, hafta başı ile kıyaslandığında artış kaydediyor.