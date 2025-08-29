Altın Yatırımcıları Fırsatı Değerlendirsin!

ALTIN FİYATLARI VE YENİ GÜNÜN RAKAMLARI

Altın fiyatlarını takip edenler için günün ilk rakamları netleşti. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 390 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 450 liradan alıcı buluyor. Altının onsu, güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.

YATIRIM ARACI OLARAK ALTININ YÜKSELİŞİ

Son yıllarda altının düğünlerde takı olmanın ötesinde önemli bir yatırım aracı haline geldiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Vatandaşların daha çok gram altın, çeyrek altın ve tam altına yöneldiği bildiriliyor. Ayrıca, en çok tercih edilenlerden biri olan Reşat 5’i bir yerde altın, fiyatı 150-155 bin lira arasında değişiciği belirtiliyor. Bu model, hem yatırım aracı hem de takı olarak değerlendiriliyor.

GELECEKTE ALTIN BEKLENTİLERİ

İslam Memiş, 6 bin lira tahmini hakkında yaptığı değerlendirmelerde “2026’nın ilk yarısında gram altının 6 bin lirayı görmesi bekleniyor” ifadesini kullanıyor. Bu nedenle mevcut fiyatların gelecekte bir “fırsat” olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekiliyor.

Sonuç olarak, altının uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ettiği belirtiliyor. Hem merkez bankalarının rezervlerinde hem de vatandaşların birikimlerinde güvenli liman olma özelliğini koruyor.