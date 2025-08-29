Altın Yatırımcıları Fırsatı Değerlendirsin!

ALTIN FİYATLARI GÜNDEĞİMİZDE NE DURUMDA?

Günün ilk saatlerinde altın fiyatlarına yönelik yapılan değerlendirmelerde, gram altın 4 bin 513 lira seviyesine ulaştı. Alış ağırlıklı bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLANDIRMA

Çeyrek altın 7 bin 390 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 450 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise görünümünü değiştirerek sabah saatlerinde yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.

YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN

Son yıllarda düğünlerde takı işlevinin yanı sıra yatırım aracı olarak öne çıkan altın, vatandaşların tercih ettiği şekliyle gram altın, çeyrek altın ve tam altın seçenekleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle Reşat 5’i bir yerde altının popülaritesinin arttığını belirtiyor. Bu modelin fiyatı 150-155 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLER

İslam Memiş, CNNTürk’e yaptığı değerlendirmelerde gram altının 2026’nın ilk yarısında 6 bin lirayı bulabileceğini öngörüyor. Mevcut fiyatların, geleceğe yönelik hâlâ bir fırsat sunduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyor.

Sonuç olarak, altın uzun vadede yatırım araçları arasında güvenli liman olma özelliğini koruyor. Hem merkez bankalarının rezervlerinde hem de bireylerin birikimlerinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.