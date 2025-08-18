Altın Yükseliş Trendine Devam Ediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşmasını ele alacağı görüşmeye yoğunlaşmasıyla birlikte seansın başlarında iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine inmesinin ardından ons başına 3.350 doları geçti. Bu önemli görüşme, Zelenski’nin ilerleyen saatlerde Trump ile bir araya geleceği ve önemli Avrupa liderlerinin de katılacağı bir toplantı olacak. Ayrıca, bu durum, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ve ateşkes konusunda bir ilerleme kaydedilmeyen büyük zirvenin ardından geliyor. Putin, savaşın sona ermesi için nihai bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri vermeyi kabul etti.

ONS ALTIN

Ons altın, güne 3.336 dolardan başlayarak gün içinde 3.323 dolar seviyesine kadar geriledi, en yüksek ise 3.352 dolar oldu ve şu an 3.352 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın ise gün başlangıcında 4.378 liradan işlem görmeye başladı. Gün içinde 4.370 lira seviyesini gördüken, en yüksek 4.408 lira oldu ve şu anda 4.407 liradan alıcı buluyor.