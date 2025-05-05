Altın Yükselişi Devam Ediyor!

Altın yatırımcıları, son zamanlarda düşüş gösteren grafiklerden uzaklaşmaya başladı. Küresel ekonomik belirsizlikler, ticaret savaşlarının etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik söylemleri gibi pek çok etken altın fiyatlarında karışıklıklara yol açıyordu. Ticaret savaşlarına dair söylemlerin yumuşamaya başlaması, altın fiyatlarını aşağı çekmiş ve risk iştahı azalmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz indirmesi yönünde baskı yapan Trump’ın gölgesinde, bu sefer faiz kararının sabit kalması bekleniyor. Ons altın gün içerisinde 3237 dolara kadar düşerken, 3318 dolara kadar yükseldi. Şu an 3314 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise en düşük 4013 lira, en yüksek ise 4117 lira seviyesini gördü. Şu an 4109 liradan alıcı bulmakta. Kapalıçarşı’da gram altın, 4142 liradan alınırken 4191 liradan satılıyor.

İslam Memiş’ten Dikkat Çeken Tahmin

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan finans analisti İslam Memiş, “Soluksuz yükselişler, soluksuz ralli süreci özellikle ilk kez altın alacak veya bugüne kadar altın almamış olan yatırımcılara da bir uyarı niteliğindeydi” ifadelerini kullandı. Ek olarak, “Böyle öngörülemeyen süreçlerde de zamanlama üzerinden bir tarihte bulunmak oldukça zor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki ons altın tarafında 3500 dolar beklentimiz gerçekleşti. Gram altın tarafında bu yılla alakalı beklentim 4 bin 500 lira seviyesiydi. 4 bin 350 lira seviyesinden kar satışı geldi. Yine yaz aylarında Haziran, Temmuz gibi 4500’lü rakamları bekliyor olacağım” şeklinde devam etti.