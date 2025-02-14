Altın Zirve Seviyelerde: Yatırımcılar Takipte

ALTIN FİYATLARINDA POZİTİF SEYİR

Altın fiyatları, küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle pozitif seyrini sürdürüyor. Ons altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın ise 3 bin 413 Türk Lirası’ndan işlem görüyor. Çeyrek Altın 5 bin 587 Türk Lirası’ndan fiyatlandı.

ABD’DEN GÜMRÜK VERGİSİ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı. Trump, ABD’nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir plan geliştirilmesi talimatı verdi. Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, “Ülkeler ABD’ye ne uygularsa onu uygulayacağız.” dedi.

BATI EKONOMİSİNDEKİ BEKLENTİLER

ABD Ticaret Bakan Adayı Lutnick de karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini anlattı. Lutnick, çalışmalarını 1 Nisan’a kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Ekonomik veriler tarafında da ABD üretici enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın vadede faiz oranlarını düşürmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.