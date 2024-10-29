Altınay’dan DASAL’a Tam Sahiplik Alımı

ASELSAN STANDINDA TARAFINDAN İMZALANAN ANLAŞMA

SAHA EXPO’da gerçekleştirilen ASELSAN standında imzalanan pay devir anlaşması sayesinde Altınay Savunma Teknolojileri, DASAL Havacılık Teknolojileri’ndeki sahiplik oranını yüzde 100’e çıkarma fırsatı buldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, global oyuncuları bir araya getiren SAHA EXPO’nun önemli işbirliklerine zemin hazırladığını belirterek, şu sözleri dile getirdi: “Türk savunma sanayiinin amiral gemisi olan ASELSAN’ın daha yüksek teknolojiye, zorlu alanlara odaklanması gerekiyor. Türkiye içinde yapılabilecek işleri diğer firmalara devretmek, yapılamaz denilen işlere odaklanmak ASELSAN’ın temel yaklaşımı.” Akyol, bu tür stratejik anlaşmalarla 2030 yılında ASELSAN’ın dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, DASAL Havacılık Teknolojileri’nde tam sahiplik elde etmenin, Altınay’ın savunma alanındaki vizyonunu daha sağlam bir zemin üstüne oturtacağına dikkat çekti. Altınay, “Bu özellikle bulutaltı ve çok rotorlu dron çözümlerimizi geliştirerek ülkemizin savunma sanayine katkılarımızı daha da artırmaya yönelik önemli bir adımdır” diyerek, bu gelişmenin önemini vurguladı.