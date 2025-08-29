Altıncı Gün, Rus Yüzücü Aranıyor

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı esnasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopterler havadan destek sağlarken, botlar da denizden arama faaliyetlerini sürdürüyor.

HAVA DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Arama çalışmalarına katkı sağlayan AFAD ekipleri, dron ile tüm boğazı tarayarak havadan arama gerçekleştirdi. Yarış, 24 Ağustos Pazar günü İstanbul’da düzenlendi ve 3 bin sporcu bu etkinliğe katıldı. Yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı anlaşıldı. Daha sonra ekipler durumu fark ederek, denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı.

YÜZÜCÜYÜ GÖREN TANIKLAR

Yarışta bulunan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kendisinin yarış sırasında uyardığı bilgisi verdi. Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi’nden alınarak, Svechnikov’u son gördüğü yere götürüldü. Şamiloğlu’nun gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve hastane kayıtlarını araştırarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir iz olup olmadığını kontrol etti.

KAMERALARIN ARAŞTIRILMASI

Başsavcılık, Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan yüzmeye başladığını, fakat yüzme faaliyetinin bitiş noktasına ulaşamadığını bildirdi. Boğulma tehlikesi geçirmeme ihtimali değerlendirilirken, şahsın bitiş noktası dışında başka bir yerden çıkış yapma olasılığı incelendi. Bu nedenle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki güvenlik kameralarının araştırılması talep edildi.

EŞİNİN ENDİŞELİ AÇIKLAMALARI

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, “Nikolai Svechhnikova benim eşim. 22.08.2025 günü eşim üç öğrencisiyle birlikte İstanbul’daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için İstanbul’a geldi. 24.08.2025 günü saat 10:00 sıralarında yarışa katıldı ve yarış bittikten sonra eşim bitiş yerine gelmedi. 24.08.2025 günü saat 10:00’dan beri eşime ulaşamadım ve hayatından endişe duyuyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.