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Altının Kilogramı 3 Milyon 989 Bin

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ONS ALTINDA REKOR SEVİYELER

Ons altın, rekor seviyesine yaklaşırken, yurtiçindeki altın fiyatları da yükselişine devam ediyor. Haftanın son gününe 3 bin 213 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 3 bin 229,54 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırıyor.

STANDART ALTIN KİLOGRAM FİYATI ARTIYOR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı 3 milyon 880 bin liradan gerçekleştirmişti. Bugün ise bu fiyat 3 milyon 989 bin liraya yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde açılıp kapanıyor: gram altın, 3 bin 909 liradan 3 bin 950 liraya; çeyrek altın, 6 bin 630 liradan 6 bin 696 liraya; Cumhuriyet altını, 27 bin 14 liradan 27 bin 289 liraya; tam altın, 26 bin 523 liradan 26 bin 793 liraya; yarım altın, 13 bin 247 lira ile 13 bin 397 lira arasında işlem görüyor.

ALTINDA GÜNÜN EN YÜKSEK RAKAMI

Altın piyasasında günlük en düşük fiyat 3 milyon 950 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 998 bin lira olarak kaydedildi. Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,8 artışla 3 milyon 989 bin liraya ulaştı.

KİLOGRAM ALTIN İŞLEM HACMİ

KMKTP’de toplam 1.594,51 kilogram altın işlem gördü. Altın için toplam işlem hacmi ise 6 milyar 304 milyon 62 bin 620,25 lira olarak gerçekleşti.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 696 milyon 417 bin 736,47 lira olarak belirlendi.

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