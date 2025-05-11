Alzheimer Belirtileri Genç Yaşlarda Görülebilir

ALZHEIMER RİSK FAKTÖRLERİ GENÇ YAŞLARDA BELİRGİNLEŞİYOR

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ve Butler Yaşlanma Merkezi tarafından yapılan çalışma, Alzheimer hastalığına dair risk faktörlerinin ve biyolojik belirtilerin, çok daha genç yaşlarda bilişsel işlevi etkileyebileceğini gösteriyor. ABD’deki sağlıklı bireyleri kapsayan büyük ölçekli araştırmada, 24 ila 44 yaş arasındaki katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer’a ilişkin risk faktörleri arasında bağlantılar tespit ediliyor.

KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

Araştırmada, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemi kullanılıyor. Elde edilen veriler, kalp-damar risklerinin ve belirli biyobelirteçlerin, klinik semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce bilişsel fonksiyonla ilişkili olabileceğini kaydediyor.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Çalışmanın başyazarı Prof. Allison Aiello, “Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullanıyor. Araştırma sonuçları, Alzheimer hastalığına karşı mücadelenin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yaştan itibaren başlaması gerektiğine dikkat çekiyor.