Alzheimer Belirtileri Genç Yaşlarda Görülebilir

ALZHEİMER RİSK FAKTÖRLERİ ERKEN YAŞLARDA GÖRÜLEBİLİYOR

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ve Butler Yaşlanma Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışma, Alzheimer hastalığına dair risk faktörlerinin ve biyolojik göstergelerin bilişsel işlevleri çok daha erken yaşlarda etkileyebileceğini ortaya koyuyor. ABD’deki genç ve sağlıklı bireyleri kapsayan bu geniş çaplı araştırmada, 24 ila 44 yaş aralığındaki katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer ile ilgili risk faktörleri arasında bağlantılar bulundu.

KARDİYOVASKÜLER RİSKLER BAĞLAMINDA ÖNEMLİ BULGULAR

Araştırma ekibi, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemini kullandı. Elde edilen bulgular, kalp-damar risklerinin ve bazı biyobelirteçlerin, klinik semptomlar ortaya çıkmadan çok önce bile bilişsel fonksiyonlarla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın baş yazarı Prof. Allison Aiello, “Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ERKEN MÜDAHALE İHTİYACI VURGULANDI

Araştırma sonuçları, Alzheimer hastalığına karşı mücadelenin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini belirtiyor. Bu durum, toplumsal sağlığın korunması açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.