Alzheimer Belirtileri Genç Yaşlarda Görülebiliyor

ALZHEİMER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ HAKKINDA YENİ BULGULAR

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ve Butler Yaşlanma Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırma, Alzheimer hastalığına ait risk faktörlerinin ve biyolojik belirtilerin, bilişsel işlevi çok daha erken yaşlarda etkileyebileceğini ortaya koyuyor. ABD’deki genç ve sağlıklı bireyler üzerinde yapılan geniş kapsamlı çalışmada, 24 ila 44 yaş aralığındaki katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer’a yönelik risk faktörleri arasında önemli bağlantılar belirlendi.

KARDİYOVASKÜLER RİSKLERİN ETKİSİ

Araştırma ekibi, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemini uyguladı. Elde edilen veriler, kalp-damar riskinin ve bazı biyobelirteçlerin, klinik semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce bilişsel fonksiyonla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Çalışmanın başyazarı Prof. Allison Aiello, “Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor” diyerek, konunun aciliyetine vurgu yaptı.

ERKEN MÜDAHALE GEREKEN BİR KONU

Araştırma sonuçları, Alzheimer hastalığına karşı mücadelenin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yaş döneminde de başlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu bulgular, toplumu bilinçlendirmek ve önleyici stratejileri geliştirmek için önemli bir temel oluşturuyor.