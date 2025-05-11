Alzheimer Öncesi İşaretler Gençlerde Gözlemlenebilir

ALZHEIMER HASTALIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ ERKEN YAŞLARDA BELİRGİNLEŞİYOR

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ile Butler Yaşlanma Merkezi tarafından yapılan bir çalışma, Alzheimer hastalığıyla ilgili risk faktörlerinin ve biyolojik belirtilerin, çok daha erken yaşlarda bilişsel işlevleri etkileyebileceğini ortaya koyuyor. ABD’deki genç ve sağlıklı bireyleri kapsayan kapsamlı araştırmada, 24 ila 44 yaş arasındaki katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer’a dair risk faktörleri arasında önemli bağlantılar bulunuyor. Araştırma ekibi, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemini kullanarak verileri değerlendirdi.

KALP-DAMAR RİSKLERİ BİLİŞSEL FONKSİYONLA İLİŞKİLİ OLABİLİYOR

Elde edilen bulgular, kalp-damar risklerinin ve bazı biyobelirteçlerin, klinik semptomların ortaya çıkmasından yıllar önce dahi bilişsel fonksiyon ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Çalışmanın başyazarı Prof. Allison Aiello, “Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor” sözleriyle bulguların önemini vurguluyor.

ERKEN YAŞTA MÜDAHALE GEREKİYOR

Araştırmanın sonuçları, Alzheimer hastalığıyla mücadele konusunda gereken bir konu olan müdahalelerin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini belirtiyor. Bu bulgular, toplum sağlığını koruma ve hastalıkların önlenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.