Alzheimer Risk Belirtileri Gençlerde Görülüyor

ALZHEIMER HASTALIĞINA İLİŞKİN ERKEN GÖSTERGELER

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ile Butler Yaşlanma Merkezi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Alzheimer hastalığına dair risk faktörlerinin ve biyolojik belirtilerin, çok daha erken yaşlarda bilişsel işlevi etkileyebileceğini ortaya koyuyor. ABD’deki sağlıklı bireyler üzerinde gerçekleştirilen geniş çaplı araştırmada, 24 ila 44 yaş aralığındaki katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer’a ilişkin risk faktörleri arasında önemli bağlantılar saptandı.

RİSK FAKTÖRLERİ İLE BİLİŞSEL PERFORMANS ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırmacılar, çalışmada Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemini kullandı. Çalışma sonuçları, kalp-damar risklerinin ve bazı biyobelirteçlerin, klinik semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce bilişsel fonksiyon ile ilişkili olabileceğini gösterdi.

ERKEN MÜDAHALE GEREKLİLİĞİ

Çalışmanın başyazarı Prof. Allison Aiello, bu bulgulara dair şunları belirtti: “Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor.” Araştırma sonuçları, Alzheimer hastalığına karşı mücadelenin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini vurguluyor.