Dünya

Amalfi’de İHA Saldırısı: 12 Ölü

amalfi-de-iha-saldirisi-12-olu

AMALFİ KIRSALINDAKİ SALDIRI

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesinde yer alan Amalfi kırsalında gerçekleştirilen bir polisiye operasyon sırasında, bir polis helikopteri insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Bu saldırıda helikopterde bulunan 12 polis hayatını kaybetti, 5 polis ise yaralandı. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” şeklinde açıklamada bulundu.

OLAYIN SORUMLULARI

Yetkililer, meydana gelen saldırının sorumlusu olarak eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı olan 36. cepheyi gösterdi. Saldırının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Dünya

Trump, Biden’ı Sert Şekilde Eleştirdi

ABD Başkanı Trump, Biden yönetimini eleştirerek Ukrayna'ya sadece savunma hakkı tanınmasının zaferi imkânsızlaştırdığını belirtti ve geleceğe dair dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
Dünya

Putin’in Dört Şartı: Donbas’ı Terk Et, NATO’ya Uzak Kal

Rusya'nın Ukrayna'dan talep ettiği, Donbas'tan çekilme, NATO hedefinden vazgeçme ve Batılı asker sokmama konularında müzakereler sürüyor. Zirve, güç dengelerindeki değişimi yansıtıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.