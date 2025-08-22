Amalfi’de İHA Saldırısı: 12 Ölü

AMALFİ KIRSALINDAKİ SALDIRI

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesinde yer alan Amalfi kırsalında gerçekleştirilen bir polisiye operasyon sırasında, bir polis helikopteri insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Bu saldırıda helikopterde bulunan 12 polis hayatını kaybetti, 5 polis ise yaralandı. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” şeklinde açıklamada bulundu.

OLAYIN SORUMLULARI

Yetkililer, meydana gelen saldırının sorumlusu olarak eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı olan 36. cepheyi gösterdi. Saldırının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.