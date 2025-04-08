Amasra’ya 130 bin ziyaretçi geldi

Amasra’DAKİ OTELLERİN DOLULUĞU

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Amasra Kalesi’nin bulunduğu Batı Karadeniz’deki önemli yaz turizmi merkezi Amasra ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamının dolmasıyla dikkat çekti. 6 bin 600 nüfuslu Amasra, bakir koyları, tarihi yapıları ve doğa ile iç içe olan güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çekti. Günübirlik tatilcilerle birlikte bayram süresince yaklaşık 130 bin kişi bu güzel ilçeyi ziyaret etti.

TATİLCİ GİRİŞLERİ

Amasra, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 300 bin tatilci ağırlamıştı. Bartın Emniyet Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, ilçeye arife günü 2 bin 631, bayramın 1’inci günü 4 bin 614, 2’nci günü 5 bin 957 ve 3’üncü günü ise 1.398 araç girişi gerçekleşti. Bayram sonrası çarşamba günü 2 bin 830, perşembe günü 3 bin 7, cuma günü 3 bin 519, cumartesi günü 2 bin 801 ve pazar günü 2 bin 786 araç girişi ile 9 günlük bayram tatili boyunca toplamda 33 bin 489 aracın girişi oldu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “9 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara’dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. 33 bin araç girişi olurken, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Ramazan Bayramı tatilini çok güzel geçirdik. Bu durum, yaz aylarında da kalabalık günler için umut verdi. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Bu doluluğun Kurban Bayramı’nda da yaşanmasını bekliyoruz. Kaymakamlık ve dernek olarak önümüzdeki yaz sezonu ve Kurban Bayramı için çalışmalarımıza başladık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.