Amasya’da Asılsız İhbar Yapıldı

DEPREMİN ARDINDAN ASILSIZ İHBAR DÜZENLENİYOR

Amasya’da dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Taşova ilçesi merkezli bir şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Hacılar Meydanı Mahallesi’nde çöken bir binada 3 kişinin mahsur kaldığına dair ihbarda bulundu.

İHBAR ASILSIZ OLDU, CEZA UYGULANDI

Ekiplerin hızla harekete geçerek yaptığı incelemede, yapılan ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Bu durum sonucunda, asılsız ihbarda bulunan şahsa 2 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yaşanan olayla ilgili Amasya Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “13.04.2025 tarihinde Taşova ilçemizde meydana gelen deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayan bir vatandaşımız merkez ilçe Hacılar Meydanı Mahallesi’nde yaşayan bir arkadaşının kendisine ‘bir binanın yıkılarak içerisinde üç kişinin mahsur kaldığını’ bildirdiğine dair ihbarda bulunmuştur. Söz konusu ihbar üzerine ekiplerimizce yapılan tespitler sonucu ihbarın asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Valiliğimizce İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun’un 28. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca asılsız ihbarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni yanıltan şahsa 2 bin 849 TL idari para cezası uygulanmıştır.”