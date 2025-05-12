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Amasya’da İki Deprem Gerçekleşti! Eğitime Ara Verildi

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AMASYA’DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Amasya’da üç dakika arayla iki deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gümüşhacıköy ilçesi olan bu depremlerin ilkinin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu. Saat 12.23’te meydana gelen deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ardından, üç dakika sonra 12.26’da, yine Gümüşhacıköy’de 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı. Bu depremin derinliği ise 19 kilometre olarak kaydedildi.

DEPREMLER ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Her iki deprem de Amasya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmezken, çok sayıda vatandaş sosyal medyada depremlerle ilgili paylaşımlar yaptı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

AFAD’ın verilerine göre, 12.23’teki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından ve 12.26’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Amasya Valiliği, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı. Depremler sonrası Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildi.

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