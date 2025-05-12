Amasya’da İki Deprem Meydana Geldi. Eğitime Ara Verildi

ÜÇ DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Amasya’da üç dakika aralıkla iki deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremlerin merkez üssünün Gümüşhacıköy ilçesi olduğunu açıkladı. İlk depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedilirken, saat 12.23’te 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Üç dakika sonra, 12.26’da yine Gümüşhacıköy’de bu kez 4,2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı oluştu. Bu depremin derinliği ise 19 kilometre olarak belirlendi.

DEPREMLER ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Her iki deprem, Amasya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Şu ana kadar depremlerle ilgili olumsuz bir durum rapor edilmedi. Çok sayıda kişi, sosyal medya platformlarında bu olayla ilgili paylaşımlar yaptı ve yaşanan sarsıntıyı dile getirdi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

AFAD verilerine göre, saat 12.23’te 4.4 ve saat 12.26’da 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Amasya Valiliği, yapılan saha taramaları sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadığını duyurdu. Depremler sonrası Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.