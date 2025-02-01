Amasya’da Kuraklık Endişesi Yükseliyor

Kuraklık Etkileri Amasya’da Belirginleşiyor

Amasya’da bu kış beklenen yağışlar yeterli düzeyde gerçekleşmeyince kuraklık belirtileri ortaya çıkmaya başladı. İl genelindeki baraj ve göletlerde su seviyeleri ortalama yüzde 10’a kadar düşmüş durumda. Tarım alanlarının sulanmasında önemli rol oynayan Yedikır Baraj Gölü, su miktarının azalması nedeniyle 3 parçaya bölündü. Şehirde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte ve günler yaz aylarını andırıyor. Dağların zirvelerindeki kardelen çiçekleri karsız bir şekilde açarken, çiftçilerin umutları Şubat ve Mart aylarına yönelmiş durumda.

Amasya Ziraat Odası’nın Açıklamaları

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, “Daha önceki yıllarda bu dönemlerde baraj seviyelerimiz ortalama yüzde 65-70’lerdeyken, şu an yüzde 10-15 civarına kadar düştü. Akdağ’da bu aylarda 2 metreye yakın kalınlıkta kar olurdu. Şu anda kar yok” ifadelerini kullandı. Yöredeki çiftçilerin son iki yıl içinde kuraklığın etkileri nedeniyle zorluk yaşadığını dile getiren Cebeci, “Şu ana kadar beklediğimiz oranda yağış alamadık. Bu senede havalar kurak geçiyor. Umudumuz Şubat ayında. Güncel hava raporlarına her gün bakıyoruz. Önümüzdeki hafta kar yağışı gösteriyor. Ama yeterli olacağını sanmıyorum” dedi.

Bahar Döneminde Ürün Seçimi Önerileri

Cebeci, çiftçilere zor bir yılın beklediğini ve bahar döneminde susuzluğa dayanıklı ürünler ekmelerini tavsiye etti. Tarım alanındaki belirsizlikler, çiftçilerin hazırlıklarını etkilerken, gelecekteki yağışlar ve hava durumu raporları büyük önem taşıyor. Amasya’da kuraklığın tarıma olan olumsuz etkilerinin nasıl telafi edileceği, önümüzdeki günlerdeki hava koşullarına bağlı görünüyor.